Chaves liderará al Orica en su debut en el Tour de Francia

El colombiano Esteban Chaves, que debuta en la ‘Grande Boucle’, y su compañero británico Simon Yates, liderarán la apuesta de su equipo (Orica) para el Tour de Francia hacia la clasificación general de la prueba.

Yates, cuyo hermano gemelo finalizó cuarto en la edición de 2016, se centrará en la obtención del maillot blanco, otorgado al mejor corredor joven.

“No sabemos lo que pasará con Esteban“, declaró el director deportivo de Orica, Matt White, a propósito del corredor colombiano, ausente este año durante varios meses debido a una lesión en la rodilla.

“Ha subido dos veces al podio de una Gran Vuelta (segundo en el Giro de 2013 y tercero en la Vuelta a España de ese mismo año) pero este es su primer Tour. Todo ha ido bien desde su vuelta aunque ignoramos cómo le podrá afectar todo el tiempo que ha estado de baja“, añadió White.

Chaves, de 27 años, carismático vencedor de la Vuelta a Lombardía del año pasado, terminó 26º el Tour de Dauphiné celebrado de principio de junio, en la que fue su primera prueba desde el febrero pasado.

El papel de capitán de las etapas llanas de carretera se lo repartirán el australiano Mathew Hayman, vencedor de la París-Roubaix 2016, y el checo Roman Kreuziger.

