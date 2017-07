Chris Froome confirmó su participación en la Vuelta a España

Chirs Froome del Sky / Foto AFP

El ciclista británico Chris Froome, reciente ganador del Tour de Francia, anunció que su próximo objetivo es La Vuelta a España.

“Voy a por La Vuelta“, afirmó Froome en un comunicado de su equipo, el Sky.

A Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), La Vuelta a España se le resistió hasta en tres ocasiones, en las que quedó segundo (2011, 2014 y 2016).

“La Vuelta es una carrera que me encanta correr. Es una carrera complicada, pero son tres semanas en las que disfruto. He sido tres veces segundo en La Vuelta y me encantaría ganarla. Ganar el Tour y la Vuelta en un año sería absolutamente increíble. Ahora tengo esa oportunidad y ciertamente voy a ir por ello”, aseguró Froome.

Tomado de EFE