Los italianos seran los rivales de Quintana en el Giro: Indurain

El exciclista español Miguel Indurain aseguró este martes que los corredores italianos serán los principales rivales del colombiano del Movistar Nairo Quintana en el próximo Giro de Italia. Indurain considera que al tratarse de su centenario, la carrera italiana será “especial” y, en su opinión, se ajusta a las

características de Quintana. “Nairo va al Giro con intenciones. Es bueno ir con la ilusión de ganar, pero los rivales que se va a encontrar este año son difíciles porque es un Giro especial, siempre es difícil pero éste es el centenario”, dijo el exciclista. Induarin participó como embajador del Banco Santander en la presentación en Valencia del proyecto ‘Millones de Estrellas’, un

disco solidario cuya recaudación será destinada íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil. “Muchos corredores, sobre todo los italianos, se han puesto como objetivo principal esta carrera porque es algo más que un Giro, es una prueba con historia y quien lo gane estará en un palmarés más alto si se puede”, añadió el navarro. Para Indurain, que ganó de forma consecutiva las ediciones del Giro de Italia en los años 1992 y 1993, el recorrido de la ronda italiana es favorable a Nairo Quintana. “Nairo tiene muy buenas condiciones y este Giro se puede adaptar a ellas porque hay puertos explosivos como es él, aunque todo eso se tiene que ver”, manifestó. Además, el también ganador de cinco ediciones del Tour de Francia señaló al británico Chris Froome como el máximo favorito para la carrera francesa. “De cara al Tour de Francia, Froome llega en un buen estado de forma y de confianza y tiene un buen equipo. Si está al cien por cien, como en estos últimos años, es muy difícil batirle, pero todos los años son diferentes y si lo preparas bien y con ganas puedes estar adelante”, indicó. Indurain también analizó el inicio de la temporada ciclista. “Es una temporada de cambios, porque hay corredores que lo dejan, como ‘Purito’ Rodríguez. También hay algunos cambios de patrocinadores. Ya ha empezado en Australia y empiezan ya las ‘clásicas’… la competición no ha variado mucho”, declaró. El excorredor navarro también subrayó la importancia de llevar una vida saludable para prevenir el cáncer. “Más que andar en bici es importante cuidarse, tener hábitos saludables, hacer reposo, tener una buena alimentación y hacer un poco de deporte, no tiene que ser de alto nivel”, finalizó. Por: EFE