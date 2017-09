El Movistar Team tendrá equipo femenino en 2018

El Movistar informó hoy que para la próxima temporada tendrá un equipo femenino con el que disputará las competiciones internacionales más importantes.

Carlos López Blanco, director global de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica, declaró que “el deporte femenino es un compromiso con la diversidad y va a marcar un antes y un después”.

“Es una gran apuesta, una de las grandes compensaciones de este patrocinio y uno de los motivos ilusionantes para el 2018. Creo que en unos años podemos tener el mejor equipo femenino del circuito“, dijo el dirigente de Telefónica.

Eusebio Unzué, director del Movistar, dijo estar “ante un reto al que no podía decir que no” y que contará en su primer año con diez corredoras, en su mayoría españolas.

“Al principio me daba miedo y respeto por el desconocimiento del ciclismo femenino, pero en el último mes y medio, por lo que he conocido, me hace especial ilusión“, confesó Unzué, en un acto en la sede de la empresa de telefonía.

Este proyecto, a medio y largo plazo, pretende dinamizar el ciclismo femenino como un deporte competitivo, impulsando el número de licencias y asegurando que las ciclistas españolas tengan los mejores medios deportivos para competir en el pelotón internacional.

Movistar colaborará además con la Real Federación Española de Ciclismo en distintos proyectos de apoyo a la base y fomento del deporte femenino con el objetivo de llegar a los 1,9 millones de españolas que lo practican en algún momento del año.

“El plus es que las corredoras femeninas pudieran tener un equipo en el que competir. Igual que sucede en el campo masculino, con equipos continentales y uno de referencia, aquí teníamos corredoras que despuntaban y no podían dar ese salto. Queremos que las mujeres se acerquen al ciclismo, porque de ahí saldrán corredoras“, dijo José Luis López Cerrón, presidente de la RFEC.

Estas son las imágenes de la vestimenta que portarán las ciclistas:

RCN junto EFE