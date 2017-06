Colombia estuvo cerca de llevarse el partido: Pékerman

Colombia's coach Jose Pekerman applauds from the sideline during the friendly international football match Spain vs Colombia at the Condomina stadium in Murcia on June 7, 2017. / AFP PHOTO / JOSE JORDAN



José Pékerman, seleccionador de Colombia, consideró que su equipo “estuvo cerca de llevarse el partido” amistoso contra España disputado en Murcia. “Fue un partido intenso, fue muy competitivo, los dos equipos jugando con intensidad, hubo mucho juego, hubo mucha decisión para disputar el balón, hubo oportunidades para los dos equipos”, explicó Pékerman en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Colombia estuvo cerca de llevarse el partido, se pudo ver un buen juego”, añadió el técnico. Pékerman aseguró que España tuvo “muy buenos momentos por el estilo que tiene de esa tenencia, nosotros quisimos presionarlos, España nunca estuvo tranquila con el ataque de Colombia”, consideró. “Para nosotros fue una dificultad controlar esa tenencia, pero en el momento que estamos nosotros con jugadores que están volviendo, como movimientos que vamos a mejorar, creo que vamos poder competir con este tipo de equipos”, añadió. “Estoy conforme por la actitud porque aún en desventaja, es una fortaleza del equipo, esa rebelión para ir siempre a buscar el gol, para encontrarlo. España encontró el empate en la parte final cuando ya habíamos hechos muchos cambios”. Pékerman no pudo dejar de elogiar a Radamel Falcao, autor de uno de los dos goles, del que dijo que es “fantástico”. “Al margen de jugar un buen partido, el sentirse a pleno para para jugar en la selección. Lo que él transmite en su juego, y concretar su gol, la efectividad de el siempre ha sido importante y necesaria, nos hace mucha ilusión”, dijo Pékerman. También se refirió a James para afirmar que con su presencia, hasta “en los momentos en que España tenia esa tenencia y nos costaba entrar, cuando la pelota va a él Colombia juega con otra creatividad”. “Para nosotros es un jugador decisivo”, sentenció Pékerman, asegurando que “puede ayudar a recuperar en distintas zonas del campo, asistir, son virtudes que muestra con la selección y que las va a mostrar otra vez en el Real Madrid o donde le toque”. Por AFP