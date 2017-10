Colombia ganó dos medallas de oro en BMX en Juegos Sudamericanos de la Juventud

Colombia dominó el BMX en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Foto: @C0PACI

Colombia impuso este sábado su jerarquía en el BMX con dos medallas de oro en los II Juegos Suramericanos de la Juventud que se celebran en Santiago de Chile.

En la carrera femenina la ganadora fue Ana Cadavid, mientras que la ecuatoriana Romina Mirando se llevó la plata y la chilena Martina Timis se colgó la medalla de bronce.

Cadavid explicó tras el triunfo que sufrió una fractura en un pie hace algunos meses, por lo que no esperaba subir a lo más alto del podio.

“La verdad no me lo esperaba, vine aquí con pocas expectativas. Durante la semana tomé más seguridad. Aún me cuesta creer que triunfé, estoy muy feliz”, señaló.

En la categoría masculina la victoria fue para Juan Ramírez y su compatriota Samuel Zapata se adjudicó la plata. El ecuatoriano Gonzalo Rengel se quedó con el bronce.

