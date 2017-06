Colombia goleó a Camerún con tantos de James, Izquierdo y doblete de Mina

Colombia's midfielder James Rodriguez celebrates a goal during the friendly football match Cameroon vs Colombia at the Col. Alfonso Perez stadium in Getafe on June 13, 2017. / AFP PHOTO / JAVIER SORIANO

La selección Colombia terminó su gira por Europa con una victoria de 4-0 ante Camerún en su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA. El equipo de Pékerman se mostró muy sólido en todas la líneas y logró 4 tantos en este encuentro, dos de Yerry Mina, uno del capitán James Rodríguez y otro más de José Izquierdo. En el primer tiempo Colombia tuvo dominio casi total de la pelota y logró marcar dos tantos con su capitán James y un cabezazo del defensa Mina, que volvió a la titular este partido, tras no poder estar ante España. El primer tanto colombiano, luego de tener las opciones más claras de gol en el juego, llegó al minuto 15 en una salida rápida por el sector derecho de la cancha con Cuadrado, quien centró un balón que pegó en un rival y James logró conectar para sacar un zurdazo que se metió a la portería de Camerún por el palo del arquero. Colombia siguió intentando y al minuto 30 tras un cobro de tiro de esquina de James desde el sector derecho del campo de Camerún, el defensa colombiano Yerry Mina conectó un balón de cabeza para el 2-0 parcial del juego. En el segundo tiempo, el jugador Iambe de Camerún fue expulsado al minuto 47 por una falta sin balón sobre Wilmar Barrios, previo a un cobro de tiro de esquina a favor de los ‘africanos’. El tercer gol de Colombia llegó al minuto 51 del partido después de un centro desde el sector izquierdo de ‘Gio Moreno’, el cual logró conectar el defensa Yerry Mina para lograr una nueva anotación de la ‘tricolor’ y su segundo tanto en el compromiso.



















Colombia pudo seguir aumentando el marcador al minuto 58 y 59, primero con un palo tras un remate de Cuadrado y luego con un cabezazo de Falcao que salió desviado por encima del arco de los ‘africanos’. El último gol de la ‘tricolor’ llegó al minuto 84 del partido en un pase del lateral Fabra para el delantero José Izquierdo, quien controló la pelota con izquierda y remató con derecha arriba al arco de Camerún, metiendo el balón de ‘pica barra’. El próximo partido de la selección Colombia será por la Eliminatoria Sudamericana ante Venezuela en condición de visitante el 31 de agosto y luego enfrentará en el Metropolitano de Barranquilla a Brasil el 5 de septiembre.