Colombia premió a sus mejores deportista del 2017

Leidy Solis. Foto: Colprensa



Este lunes el Teatro Colón fue el escenario perfecto para condecorar a los mejores deportista de la diferentes federaciones de nuestro país y además hubo una distinción especial para la pesista Leidy Solís quien recibió su medalla olímpica.

Luego de quedar en el cuarto puesto de la prueba de 69kg de levantamiento de pesas y tras la descalificación de dos deportistas ganadoras de medalla por doping positivo, la pesista recibió la medalla de plata tras un año de espera.

Tras recibir la presea plateada, Solís aseguró que es una alegría muy grande y que sin duda esto es la recompensa a todo el esfuerzo que por años ha dedicado a su carrera deportiva.

“De verdad que me siento muy contenta por estar recibiendo esta medalla tan anhelada en mi carrera deportiva. Hoy Colombia recibe esta distinción por medio de mi siento, me siento orgullosa de poder decir que soy sub campeona olímpica“, dijo la pesista colombiana.

Por su parte, Rigoberto Urán recibirá un nuevo galardón, esta vez como mejor ciclista del 2017 después de haber conseguido también el premio al deportista del año del diario El Espectador. Igualmente Éider Arevalo fue elegido como el mejor atleta del 2017 tras su título en el campeonato mundial.

El deporte sorpresa en los juegos Bolivarianos, la arquería, entregó premio a Sara López. En el boxeo Yuberjen Martínez fue el mejor de la federación, mientras que Fabriana Arias fue la mejor patinadora del 2017 con una destacada participación en los World Games.

Igualmente, en el fútbol el actual jugador del Junior de Barranquilla, Yimmi Chará fue elegido como el mejor en este deporte y Roberth Farah se llevó el reconocimiento por el tenis, lo que para la gimnasia consiguió el cucuteño Jossimar Calvo.