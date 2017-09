Colombia Sub-17 realizó su primer entrenamiento en Nueva Delhi

Foto tomada de la cuenta en twitter @Sub17Chile2017

El equipo dirigido por Orlando Restrepo realizó su primera práctica en Nueva Delhi pensando en lo que será su debut en la Copa Mundo de la categoría ante Ghana el próximo 6 de octubre.

En esta primera práctica, todo el grupo realizó trabajos de recuperación tras el largo viaje y hoy viernes los jugadores nuevamente tuvieron contacto con el balón pensando en enfrentar a un equipo africano que es muy rápido y que controla bien la pelota.

En los próximos días el equipo nacional continuará su preparación para la Copa Mundial de la FIFA, en el que integra el grupo A junto a Estados Unidos, Ghana y el conjunto local de la India.

Este será el calendario en la primera fase de Colombia:

Colombia vs. Ghana – Viernes 6 de octubre 5:00 p.m. – Nueva Delhi (Hora local)

India vs. Colombia – Lunes 9 de octubre 8:00 p.m. – Nueva Delhi (Hora local)

Estados Unidos vs. Colombia – Jueves 12 de octubre 8:00 p.m. – Nueva Bombay (Hora local)