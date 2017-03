Colombia ya tiene la nómina para enfrentar a Chile en la Copa Davis

Santiago Giraldo / Imagen de AFP

Se confirmó la nómina del Equipo colombiano de Copa Davis que enfrentará a Chile en el Country Club de Medellín, del 7 al 9 de abril, en búsqueda del play-off de ascenso al Grupo Mundial.

La Federación Colombiana de Tenis y el capitán del combinado nacional, Pablo González, definieron a Santiago Giraldo, Alejandro Falla, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah como los integrantes del equipo colombiano.

Giraldo jugará su serie número 24 en Copa Davis y tiene un registro de 23 victorias (16 de ellas en polvo de ladrillo) y 14 derrotas. Mientras que Falla recibe su nominación 27, primera desde 2015, y posee récord de 31 triunfos y 16 caídas. Estos dos jugadores tienen en su palmarés el Premio al Compromiso de Copa Davis al haber disputado más de 20 confrontaciones en esta competencia.

En dobles la cuota estará a cargo de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes en la actualidad son la sexta mejor pareja del año. Juntos han jugado en Copa Davis desde 2011 y han logrado darle siete puntos al país, cuatro de ellos sobre polvo de ladrillo.

Además, el equipo contará con la presencia de Eduardo Struvay como quinto jugador y de Daniel Galán, en calidad de sparring. Además, se invitará a los dos mejores tenistas juveniles colombianos de la actualidad: Nicolás Mejía y Sergio Hernández.

Colombia buscará la victoria para avanzar por quinta vez a los ‘play-off’ de ascenso al Grupo Mundial de esta competencia; las anteriores oportunidades fueron en 2010 (vs Estados Unidos), 2013 (vs Japón), 2014 (vs Canadá) y 2015 (vs Japón).

