Comienza la batalla de cuartos de final de la Liga Águila

Este fin de semana comienzan los cuartos de final de la Liga Águila y la emoción en sus hinchas en innegable. Los equipos en esta jornada buscarán sacar ventaja para los juegos de vuelta y poder acercarse a las semifinales del torneo local.

Equidad Vs Millonarios será el primer enfrentamiento que se juegue de los cuartos de final de la Liga Águila en el estadio Metropolitano de Techo, Los ‘aseguradores’ que han sido muy fuerte en casa, buscarán quebrar la defensa ‘embajadora’ que se ha visto sólida en las últimas fechas y que además tendrá el regreso de Ándres Cadavid.

Por su parte en el calor de Montería, Jaguares que fue una de las revelaciones del torneo salvando además la categoría en las últimas jornada, recibirá a un Santa Fe que en las últimas jornadas no ha mostrado su mejor juego y que necesita de una victoria para llegar con ventaja a la vuelta el próximo 30 de noviembre.

Todo listo para la fiesta de los Cuartos de Final de @LigaAguila II – 2017. Así quedaron definidas las llaves. #FPC @JuniorClubSA vs @AmericadeCali @SantaFe vs @JaguaresdeCord @nacionaloficial vs @cdtolima @MillosFCoficial vs @Equidadfutbol pic.twitter.com/A2bvaUA3wK

— DIMAYOR (@Dimayor) November 20, 2017