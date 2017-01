Con decisión de la Fifa se jugaría eliminatorias con Concacaf: presidente de la Dimayor

Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, expresó que la decisión de la Fifa de aumentar el número de países participantes en los mundiales de fútbol a partir del 2022 es una buena noticia para Colombia.

En diálogo con RCN Radio, Perdomo dijo que lo ve positivo porque la eliminatoria sería integrada con la Concacaf y habría más posibilidad de participar en los certámenes cada cuatro años. (Lea aquí: FIFA aprueba pasar a 48 equipos desde Mundial-2026, con 16 grupos de 3)

“Ese número de 48 me gusta para el fútbol colombiano, posiblemente tendríamos eliminatorias conjuntas con Concacaf, seguramente nos facilitaría acceder a un cupo”, indicó el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Perdomo aseguró que esta fue una decisión que se venía madurando por parte del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien visitó a Colombia y expuso ese propósito.

“A mí no me disgusta, entendiendo que es una decisión política y económica, esto facilita la inclusión de muchos países y no hay que desconocer que el fútbol ha achicado distancias”, indicó.

“En la Conmebol somos poderosos desde el punto de vista económico, tenemos casi el 50% de las copas mundiales y eso nos brinda un elemento fundamental en la toma de decisiones, a mi particularmente me parece que tenemos más posibilidad de tener cupos en los mundiales, porque muchos de esos países tienen una capacidad menor futbolísticamente”, reiteró.

El presidente de la Dimayor afirmó que este proceso de preselección sería un poco más largo.