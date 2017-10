Conmebol cataloga como un éxito el estreno del VAR en la Libertadores

Foto tomada de AFP

El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Conmebol, Wilson Seneme, calificó de “éxito” la primera experiencia con el uso del videoarbitraje (VAR) en la Copa Libertadores, que tuvo lugar en el duelo de ida de semifinales entre los argentinos River Plate y Lanús. (Conmebol anuncia implementación del VAR en la Libertadores)

En el enfrentamiento, River se impuso 1-0 a su rival.

“Fue todo un éxito. Hubo un excelente arbitraje y el VAR no necesitó ser usado“, dijo Seneme, de nacionalidad brasileña.

El árbitro del encuentro fue el brasileño Wilton Sampaio, quien estuvo secundado en las líneas por sus compatriotas Bruno Boschilia y Kleber Lucio Gil y el cuarto árbitro fue Anderson Daronco.

Desde el VAR controlaron Sandro Ricci (Brasil), Roddy Zambrano (Ecuador) y Christian Lescano (Ecuador).

El técnico de River, Marcelo Gallardo, también elogió el sistema empleado el martes en el estadio Monumental de Buenos Aires.

“Se demostró que no se perdió la esencia del fútbol con esta tecnología y que no hay mucho interferencia. Me parece muy bueno este respaldo para que los colegiados lo usen si es necesario“, comentó en conferencia de prensa al finalizar el partido.

