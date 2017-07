“Tengo contrato y voy a cumplirlo”, dice Nairo ante rumores de su salida del Movistar

Nairo Quintana / Foto AFP

El colombiano Nairo Quintana habló hoy de los rumores que le sitúan fuera de Movistar el próximo año y aseguró que tiene la intención de cumplir el contrato que le une al conjunto español hasta 2019.

“Tengo contrato hasta 2019 y lo voy a cumplir“, dijo el ciclista de Boyacá al término de la décimo octava etapa en la cima del Izoard, al tiempo que reiteró las críticas a la planificación de la temporada, en la que encadenó Giro y Tour.

“No hemos hecho las cosas bien, arriesgamos mucho y no ha salido bien. El año que viene vamos a intentar que salga mejor“, aseguró.

Quintana indicó que su intención el año próximo es seguir en el Movistar aunque se concrete el fichaje de Mikel Landa por ese equipo, al tiempo que señaló que tiene la intención de ser jefe de filas en el Tour.

Con respecto a Landa afirmó que “no hay nada confirmado, pero si viene será un gran compañero”.

“El año que viene haré el Tour. Este año, aunque apostamos por el doblete, el objetivo último era el Tour, pero no ha salido. El Tour es mi carrera, es donde más he destacado, es donde hice mi primera gesta en el ciclismo“, afirmó.

Sobre su rendimiento en el Tour, Quintana aseguró que no ha sido el mejor a causa del cansancio provocado por el Giro.

“En estas condiciones es imposible, aguanté lo que pude. No es bueno sentirme como me siento, es algo muy difícil de explicar. Hay que echar fuerza y coraje e intentarlo hasta el final“, dijo el colombiano, duodécimo de la general a casi 14 minutos del líder, el británico Chris Froome.

Quintana afirmó encajar bien las críticas que está recibiendo estos días tras no haber podido presentar batalla por el Tour, en el que era uno de los favoritos.

“He recibido críticas fuertes, pero de todo se aprende, no nos podemos quedar sólo con los elogios. Uno se tiene que acostumbrar a los que les gustas, a los que no les gustas y a algunos de los que no saben“, comentó.

Para Quintana Froome tiene bien encarrilado el Tour, pero aseguró que “hasta París todavía hay camino, quedan curvas y bajadas y puede pasar de todo, hay que tener cuidado”.

Tomado de EFE