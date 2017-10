Controversia por horario del partido Colombia vs Paraguay ¿dimos papaya?

Foto: Colprensa

Se ha generado un debate en torno al cambio del horario del partido Colombia – Paraguay, que se disputará el próximo jueves 5 de octubre a las 6:30 pm en Barranquilla, y no a las 3:30 pm, hora en la que normalmente se programan los partidos. De ganarle a Paraguay este partido, Colombia definirá su cupo directo al Mundial de Rusia 2018.

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien jugó 20 años con la camiseta de la Selección Colombia y también militó en el Junior, armó la polémica al afirmar que con el cambio de horario “dimos papaya”.

“Juguemos a las 6:30 pm, que se vaya el sol, porque el sol derrite. Dimos papaya”, afirmó ‘El Pibe’.

La aseveración de ‘El Pibe’ generó controversia, pero será que sí ¿dimos papaya?.

Tras el pronunciamiento del exjugador de la Selección se despertaron las voces en contra, que le recordaron que las estadísticas demuestran lo contrario y que las variantes pueden funcionar. (Lea también: Selección Colombia hizo su primer entrenamiento de campo en Barranquilla)

Las estadísticas en esta eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018 demuestran que a las 3:30 pm la Selección Colombia no logró ganarle a quienes debía ganarle: se perdió con Argentina y se empató con Brasil. Además es importante tener en cuenta que gran parte de los convocados a la Selección Colombia, no juegan en Barranquilla, solo Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará.

“El que juega bien al fútbol se lleva los puntos siempre, el argumento de Pékerman me parece válido. No le ganamos a Argentina a las 3:30 pm, no le ganamos a Brasil a las 3:30 pm, no le ganamos a Chile a las 3:30 pm, ni a Uruguay, de manera que buscar variantes puede estar bien”, afirmó el periodista deportivo Antonio Casale, quien expresó su cariño por el exjugador pero se mostró en desacuerdo con su posición.

Los jugadores de la Selección Colombia también se pronunciaron sobre la polémica.

Luis Fernando Muriel, jugador del Sevilla y oriundo del departamento del Atlántico, señaló que considera que el cambio del horario es relativo “porque jugando a las 3:30 pm si Colombia no lo da todo puede perder, y si vamos a las 6:30 pm y vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ganamos el partido el cambio de horario va a pasar a un segundo plano”.

Por su parte, el arquero de la Selección David Ospina, afirmó: “nosotros nos concentramos en el juego, sea cual sea la hora, lo más importante es sacar ese gran resultado que nos deje esa clasificación a Rusia”.

La Fifa tomó la decisión de unificar el horario de todos los partidos que se disputarán en esta jornada para que no se juegue en función de un marcador. La excepción es el partido de Brasil vs Bolivia, debido a que a ninguno de estos dos equipos les afecta algún resultado. Brasil está clasificado y Bolivia ya está eliminado.

La Federación Colombiana de Fútbol indicó que el cambio del horario del partido de fútbol que definirá el cupo de Colombia al Mundial de Rusia funcionará para que los rivales no sepan cómo terminó Colombia y no jueguen a su conveniencia.