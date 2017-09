Corea del Sur logró su boleto para el Mundial de Rusia 2018

La selección de Corea del Sur se convirtió en el tercer equipo asiático, tras Irán y Japón, en sellar su clasificación para el Mundial de Rusia 2018, tras empatar este martes 0-0 en su visita a Uzbekistán. Además es la séptima selección con cupo en la próximo cita mundialista.

CONGRATULATIONS! 👏👏👏

🇰🇷Korea Republic become the third team from Asia, joining 🇮🇷Iran & 🇯🇵Japan, to qualify for next year's #WorldCup! pic.twitter.com/JZ2PSrUyBv

— #WCQ (@FIFAWorldCup) September 5, 2017