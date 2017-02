Corte da ultimátum a Federación de Fútbol para proteger pases deportivos de jugadores

Foto Colprensa

La Corte Constitucional le dio un plazo de 6 meses a la Federación Colombiana de Fútbol para que cree un tribunal que se ocupe de conocer y tomar decisiones frente a las demandas por cuenta de las deudas que existen por pases deportivos de clubes de formación de jugadores.

La sentencia establece que los procesos que buscan que clubes paguen los derechos de formación de los jugadores tengan decisiones dentro de la jurisdicción deportiva competente para este tipo de casos.

Para la Corte Constitucional es necesario que la Federación Colombiana de Fútbol presente la Cámara Colombiana de Resolución de Disputas que se encargará de resolver las demandas que se deriven por las indemnizaciones de formación que reclaman los clubes.

El caso analizado por la Corte Constitucional está relacionado con el Club Deportivo Juventud de Las Américas que reclamó los derechos de formación al Club Junior F.C. por el orden de los 36 millones de pesos del jugador profesional Jarlan Junior Barrera.

En este sentido la demanda no prosperó porque la Federación Colombiana de Fútbol no cuenta con un órgano competente para dirimir estos conflictos y por lo tanto no es competente para resolver estas situaciones, vulnerando los derechos fundamentales de los jugadores.

Según la Corte Constitucional esta situación representa una vulneración a un recurso judicial efectivo y por eso explicó que “el acceso a la administración de justicia implica el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales para la efectiva resolución de conflictos”.

En el caso en particular la Corte Constitucional advirtió que en el caso de que en 6 meses dicho órgano no haya sido creado, la demanda deberá ir hasta el tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Suiza para que resuelva este proceso y la Federación Colombiana deberá sufragar todos los gastos que implique el traslado de esta acción judicial deportiva.