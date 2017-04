Cristiano llega a su gol 100 en competiciones europeas de clubes

Foto: AFP

El astro luso del Real Madrid Cristiano Ronaldo añadió este miércoles un nuevo logro a su ya largo historial al convertirse, con un doblete ante el Bayern de Múnich (victoria blanca 2-1) en Liga de Campeones, en el primer jugador en marcar 100 goles en competiciones europeas de clubes.

En partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Cristiano marcó por dos ocasiones en el Allianz Arena, primero (minuto 47) con una volea con el pie derecho a centro de Dani Carvajal y luego (77) rematando un centro de Marco Asensio.

Los dos tantos logrados ante los alemanes en el estadio Allianz Arena aumentaron su cuenta goleadora en la Liga de Campeones (contando las rondas previas) hasta los 98 goles.

A estos goles se une el doblete conseguido en la final de la Supercopa de Europa contra el Sevilla en 2014, que los blancos ganaron por 2-0 en Cardiff.

Este nuevo récord trae un poco de alegría al luso (32 años), que pasó unos meses algo complicados. Salpicado en diciembre por el escándalo de “Football Leaks” sobre supuestos casos de evasión fiscal, Cristiano tuvo después unas actuaciones algo grises en el inicio de 2017.

Por delante de Messi

Pero, este miércoles, el portugués ha vuelto por sus fueros con esta nueva hazaña que le permite volver a los éxitos de un año 2016 “de ensueño”, en el que ganó la Liga de Campeones y la Eurocopa con Portugal.

Al ganar su cuarto Balón de Oro tras los de 2008, 2013 y 2014, Cristiano se acercó también a su gran rival Leo Messi, ganador de cinco trofeos (de 2009 a 2012 y en 2015).

De paso, con sus goles de este miércoles, el portugués se adelanta más en la carrera goleadora con Messi, su más inmediato perseguidor en el palmarés histórico, que lleva 94 goles en Liga de Campeones.

La ‘Pulga’ se ha ido quedando rezagado respecto a ‘CR7’ tras haberle ganado en 2014 en la carrera por superar otra barra mítica en la competición, los 71 goles de Raúl González, el anterior máximo goleador de la Liga de Campeones.



Leyenda

Gol a gol, el de Madeira sigue escribiendo las páginas de su leyenda, la de una delantero trabajador y convencido de su destino excepcional.

“Su motivación es, no vamos a decir que no es normal, pero no la tiene todo el mundo. Es su gran fuerza”, recalcaba su entrenador, Zinedine Zidane.

Las estadísticas hablan por él: Ronaldo ha marcado más de diez goles por temporada en ‘Champions’ en las últimas cinco campañas, 17 de ellos en 2013-2014 (récord absoluto) y 16 el pasado año. En la actual lleva, eso sí, ‘apenas’ 4.

De hecho, estaba convencido de que lograría los 100 goles: “Es una barrera que quiero alcanzar y voy a llegar”, había afirmado.

La alcanzó este miércoles, borrando las dudas sobre un mal inicio de temporada 2016-2017, tras una pretemporada empañada por una lesión de rodilla sufrida en la final de la Eurocopa contra Francia (victoria 1-0 en la prórroga).

Tras volver a la competición a mediados de septiembre, Cristiano tardó en volver a recuperar todo su rendimiento e incluso firmó su peor inicio de temporada desde su llegada al Real Madrid, a lo que se unió el escándalo “Football Leaks”, aunque siempre contó con el apoyo de su club.

En noviembre, el Real Madrid renovaba a su estrella lusa hasta 2021 convencido de que aún hará muchos goles.



