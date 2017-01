Críticas a la decisión de la FIFA de aumentar el Mundial a 48 equipos

Foto AFP

La ampliación de 32 a 48 equipos para el Mundial-2026, decidida este martes por la FIFA, ha hecho caer algunas críticas en el mundo del fútbol:

Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus: “48 equipos es mucho. Veamos cómo este formato se instalará. El fútbol cambia, los que toman las decisiones buscan aumentar los beneficios. Ahora, el fútbol es espectáculo y negocio. Desde el punto de vista de técnico de club, hay demasiadas selecciones en este formato. Si yo fuera seleccionador, estaría sin duda contento”.

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, interrogado por L’Equipe: “El método empleado no es aceptable. Hace dos meses, Gianni Infantino (presidente de la FIFA) vino a ver a la asociación mundial de ligas. Nos aseguró que nos consultaría sobre los temas susceptibles de afectar al fútbol profesional. No lo ha hecho. No son maneras. Infantino se comporta como Blatter, que tomaba decisiones él solo, sin preocuparse de nadie”.

Asociación Europea de Clubes (ECA), presidida por el exinternacional alemán Karl-Heinz Rummenigge, también dirigente del Bayern Múnich: “Es una decisión que fue tomada por razones políticas (en referencia a que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, contentaría así a su electorado), más que deportivas, y es lamentable. Repetimos que no somos favorables a una expansión del Mundial.

No vemos interés en cambiar el actual formato de 32 equipos, que se ha establecido como mejor fórmula. La cuestión es: por qué actuar con urgencia, cuando quedan nueve años antes de aplicar un nuevo formato, sin implicar a todas las partes (entre ellas los clubes) sobre las que habrá un impacto con este cambio. Analizaremos con detalle los impactos y trataremos este tema en nuestra próxima reunión directiva a finales de enero”.

Tomado de AFP