Cuadrado anotó gol para la Juventus en juego ante el Olympiacos

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado es titular con la Juventus para el partido ente el Olympiacos en el cual deberá certificar su paso a octavos de final de la Champions League.

Estas son las nóminas del los equipos:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Γιουβέντους. / The line-up for today's match against @juventusfc.#olympiacos #UCL #OLYJUVE #legend #MiaGro8ia #lineup @ChampionsLeague pic.twitter.com/zzeJsKbDiH

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 5, 2017