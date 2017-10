Cuca renunció a su cargo como entrenador del Palmeiras de Brasil

Foto tomada de AFP

Cuca, entrenador del campeón Palmeiras de Brasil, dejó el cargo en común acuerdo con la directiva, según un comunicado oficial difundido este viernes por el club, vigente campeón del Brasileirao.

“Cuca no es más el entrenador de Palmeiras. Está decidido, en común acuerdo, por el cierre de este ciclo del profesional en el ‘verdao‘”, indica el texto de tres párrafos publicado en el twitter del popular equipo de Sao Paulo.

Originalmente, su contrato con el club estaba previsto hasta diciembre de 2018.

El técnico saliente se pronunció la tarde del viernes en una rueda de prensa agradeciendo a la hinchada y al club por el apoyo durante su período al frente del Palmeiras.

Cuca lamentó que aún “dando lo máximo” no logró los resultados esperados con la oncena. “El fútbol es así”, dijo.

“Quien sabe un día pueda volver al propio Palmeiras, hacer un trabajo tan bueno como el año pasado“, agregó.

Después de una gran campaña en 2016 que condujo al Palmeiras a su primera liga nacional en 22 años, Cuca no pudo cumplir con su principal ambición de 2017: conquistar la segunda Copa Libertadores en la historia del club verde y blanco.

Sin su joya Gabriel Jesús -reclutado a mediados del año pasado por el Manchester City de Guardiola- y con turbulencias en el banco, el camino no tardó en torcerse para los campeones de liga, que fueron eliminados del torneo paulista, de la Copa de Brasil en mayo y acabaron eliminados en octavos de final de la Libertadores en agosto.

En su último partido como entrenador, este jueves, Cuca logró un magro empate 2-2 frente al Bahia durante la vigésimo octava fecha del Brasileirao, donde ocupa el quinto puesto al cabo de 13 victorias, cinco empates y nueve derrotas.

La dimisión se convirtió este viernes en el asunto más comentado del Twitter brasileño.

Según el comunicado oficial, el auxiliar Alberto Valentim queda al frente del equipo. La prensa local especula con el técnico de Cruzeiro, Mano Menezes, como principal favorito para sustituir a Cuca.

Alex Stival, conocido como “Cuca”, ha tenido una intensa carrera como entrenador, estando al frente de clubes brasileños como Flamengo, Fluminense, Sao Paulo, Gremio y Atlético Mineiro, con el que se consagró campeón de la Libertadores en 2013.

Tomado de AFP