El belga David Goffin protagonizó una gran remontada para superar al austríaco Dominic Thiem por 6-4 y 6-1 en 71 minutos y convertirse así en el primer belga que se clasifica a las semifinales del Masters que se disputa en el Masters de Londres.

Goffin, verdugo del español Rafael Nadal el lunes, sumó su segunda victoria en el Grupo Pete Sampras y se enfrentará contra Grigor Dimitrov en las semifinales de este sábado, con 4-1 para el búlgaro en sus enfrentamientos. En la otra se medirán el suizo Roger Federer y el estadounidense Jack Sock, con 4-0 para el de Basilea.

Por primera vez desde 2008, tres jugadores, Sock, Dimitrov y Goffin, alcanzan las semifinales de este torneo por primera vez. Hace nueve años lo hicieron el serbio Novak Dkojovic, el británico Andy Murray y el francés Gilles Simon.

Thiem se le da bien a Goffin, que antes de saltar a la pista dominaba sus enfrentamientos 6-3, y los dos pulsos de este año, Abierto de Australia y Montecarlo, a favor del belga.

Pero el austríaco tuvo un arranque demoledor del partido, colocándose con un favorable 3-0. Fue entonces, cuando Goffin despertó para ganar 15 puntos consecutivos (24-8 en total) y cinco juegos seguidos para remontar y colocarse con 5-3 en el marcador, después de un carrusel de tres roturas.

Thiem ganó el juego siguiente pero el de Rocourt conectó un impresionante paralelo de derecha para apuntarse este parcial en 31 minutos.

Thiem se raspó la rodilla izquierda y tuvo que ser atendido al final de este parcial en el que Goffin abrió brecha de inmediato al romper en el tercer juego (2-1) y de nuevo en el último y confirmar después su victoria a la segunda oportunidad.

.@GrigorDimitrov, @David__Goffin and @JackSock are appearing in their 1st SF in #NittoATPFinals and last time there were 3 1st-time semi-finalists: 2008 with @DjokerNole, @andy_murray and @GillesSimon84.

— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 17, 2017