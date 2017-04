Definidos los enfretamientos de Copa Davis entre Colombia y Chile

Colombia en Copa Davis/ Foto: Erika Santelices - AFP

Desde mañana hasta el próximo domingo se disputará en la ciudad de Medellín la Serie de Copa Davis entre Colombia y Chile en la cual se busca un cupo al play-off de ascenso al Grupo Mundial.

Quedaron definidos los enfrentamientos de la serie de Copa Davis que van a enfrentar nuestro equipo y Chile. Esta llave tiene un ‘tinte’ de revancha después que en julio del año pasado el equipo chileno venciera a los colombianos, en juegos muy discutidos por el estado de la cancha.

Competencia que además dejó polémica luego que Santiago Giraldo, de Colombia, se retirara del último encuentro y le entregó la victoria a los chilenos, decisión que no fue aceptada por muchos. Sin embargo, según él, las condiciones de la cancha no era apta.

Así quedó la programación:

Viernes

Partido 1: Santiago Giraldo Vs Nicolás Jarry

Partido 2: Eduardo Struvay Vs Christian Garín

Sábado: Dobles

Partido 3: Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Vs Nicolás Jarry y Hans Podlipnik



Domingo

Partido 4: Santiago Giraldo Vs Christian Garín

Partido 5: Eduardo Struvay Vs Nicolás Jarry