El argentino Juan Martín Del Potro, número 19 de la ATP y reciente campeón en Estocolmo, derrotó este sábado con autoridad al croata Marin Cilic (4º ATP) para alcanzar la final del Torneo de Basilea, en la que se medirá con el suizo Roger Federer (N.2), verdugo del belga David Goffin.

La ‘Torre de Tandil’ derrotó al croata por un doble 6-4, y ahora tratará de ganar el 21º título de su carrera frente a Federer, que a sus 36 años buscará un octavo título en ‘casa’.

