Dimayor entregó programación para cuartos de la Liga Águila Femenina

Foto tomada de la cuenta en twitter @Dimayor

Dimayor entregó hoy la programación de los cuatos de final de la Liga Águila Femenina a la que clasificaron 6 equipos, después de un hexagonal que se disputó desde el mes de febrero en nuestro país.

El enfrentamiento más atractivo resulta ser el que protagonizarán Santa Fe y América por un cupo a semifinales del torneo, partidos que enfrentan a grandes estrellas de la selección femenina de nuestro país.

Las ‘leonas’ llegan a estos encuentros invictas en el campeonato ya que en la fase de grupos tuvieron puntaje perfecto, 30 puntos de 30 posibles y esperan por las ‘escarlatas’ que llegan de vencer al Pasto 2-0 con doblete de Catalina Usme, su máxima referente.

Otro equipo que es gran favorito a llevarse el título es Envigado ya que en este torneo tampoco conoce la derrota y en su último partido por la fase grupos goleó 4-0 a Real Cartagena.

Llave A

20 de mayo

Atl. Huila vs. Envigado

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN Sports

Llave B

19 de mayo

América de Cali vs. Santa Fe

Hora: 07:45 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN Sports

Llave C

21 de mayo

Atl. Bucaramanga vs. Orsomarso

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: La Marte

Llave D

21 de mayo

Cúcuta Dep. vs. Cortuluá

Hora: 03:00 p.m.

Estadio: Los Zipas