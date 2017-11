Dominic Thiem derrotó a Carreño en el Torneo de Maestros

El español Pablo Carreño debutó en el Masters de Londres con una derrota ante el austriaco Dominic Thiem por 6-3, 3-6 y 6-4, con lo que el centroeuropeo mantiene sus chances de clasificarse para semifinales.

Carreño, que sustituye a Rafael Nadal después de que el número 1 anunciase su baja por lesión para el resto del torneo el lunes después de perder ante el belga David Goffin, comenzó algo nervioso por su primera participación en un Masters.

Thiem, algo más experimentado, aprovechó su primera bola de ‘break’ para romper el servicio del español en el quinto juego del primer set, que acabó apuntándose manteniendo su saque.

En la segunda manga, Carreño se sacudió la presión y se colocó rápidamente por delante (3-1) y mantuvo la ventaja para empatar un partido en el que a medida que avanzaba parecía imponer su superioridad física con respecto a Thiem.

Dominic Thiem prevails over Pablo Carreno Busta for his 1st #NittoATPFinals win this week, 6-3 3-6 6-4.

➡️ https://t.co/DEEUB0sGqo pic.twitter.com/suPyHorDb7

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 15, 2017