Durant le ganó el duelo a LeBron en triunfo de los Warriors sobre Cleveland

El astro Kevin Durant superó el duelo personal al también estelar LeBron James, en una victoria este lunes en la NBA de los campeones defensores Golden State Warriors sobre los Cleveland Cavaliers con marcador de 99-92.

El partido se definió con 1:33 minutos para finalizar gracias a un triple de Klay Thompson, en un encuentro celebrado el Día de Navidad entre dos equipos que se han enfrentado en las últimas tres finales de la NBA.

Durant, quien terminó con 25 puntos y siete rebotes, defendió muy bien ante LeBron al bloquearlo con 24,5 segundos por jugar.

Kevin Durant (25 PTS, 7 AST, 5 BLK) and LeBron James (20 PTS, 6 AST, 6 REB) dueled it out in the entertaining @cavs vs. @warriors #NBAXmas game! pic.twitter.com/HxZQYeyszf

— NBA (@NBA) 25 de diciembre de 2017