Egan Bernal es el nuevo campeón de contrarreloj en Colombia

(Foto Colprensa-Cortesía Luis Barbosa)

Egan Bernal, del equipo británico Sky, se coronó hoy campeón de la contrarreloj individual en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Colombia.

Bernal, reciente campeón de los jóvenes en el Tour Down Under en Australia, se quedó con la medalla de oro al parar el cronómetro en 28 minutos y 42 segundos en un circuito de 25 kilómetros en Medellín.

¡ESPECTACULAR! @Eganbernal nuevo campeón nacional élite de CRI. ¡GRANDE!

1. Egan Bernal (Team Sky) 28:42

2. Daniel Martínez (EF Education First Drapac) a 6"

3. Walter Vargas (Medellín Inder) a 31"

6. @sergiohenaoofic Henao (Team Sky) a 51"

8. @SupermanlopezN (Astana) a 1'06" pic.twitter.com/k5P7jRyjFL — FCC (@fedeciclismocol) February 2, 2018

El podio lo completaron Daniel Martínez, del equipo Education First, que tardó seis segundos más que el ganador, y Walter Vargas, del Medellín Inder, se quedó con el bronce a 31 segundos.

“Me sorprendió este resultado. Estaba preocupado porque el de atrás no me cogiera. Obviamente quería hacer la contrarreloj, pero no es mi especialidad. Al final ganar me sorprende y me deja muy contento. Llevar esta camiseta en Europa será una gran responsabilidad“, dijo Bernal a periodistas.

El corredor de 21 años, ganador del Tour del Porvenir 2017, precisó que las indicaciones que venían desde el carro fueron “fundamentales” para imponerse, contra todos los pronósticos, ante competidores expertos en contrarreloj.

“El Sky me tienen muy bien, solo tengo que pedalear“, dijo Bernal, un escalador que inició su historia en el que calificó como equipo de sus sueños con resultados positivos.

Ahora, pretende redondear la participación del Sky con un buen desempeño en la ruta, una prueba “difícil de ganar”, pero ve en “muy buena forma” a sus compañeros Sergio Luis Henao y Sebastián Henao, para esta “carrera larga” y en la que “pueden pasar muchas cosas”.

El Campeonato Nacional continuará el domingo con la prueba de fondo sobre 228 kilómetros, para la que están inscritos 138 corredores y parten como principales figuras Urán (Education First), Sergio Luis Henao (Sky) y Miguel Ángel López (Astaná), además de Fernando Gaviria (Quick Step).

Resultados contrarreloj individual de 25 kilómetros:

1. Egan Bernal (Sky) 28:42 Oro

2. Daniel Martínez (Education First) a 6 Plata

3. Walter Vargas (Medellín-Inder) a 31 Bronce.



Tomado de EFE