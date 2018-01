El colombiano Egan Bernal ya luce la camiseta del Sky Team

El Sky Team, en la llegada del nuevo año, anunció la vinculación para la próxima temporada del corredor colombiano Egan Bernal, recientemente ganador del Tour de L’Avenir, en la cual además ganó dos etapas.

Bernal, quien nacido en Zipaquirá, reforzará al equipo británico equipo que está planificando el calendario World Tour en 2018, donde tendrá su presentación oficial. Además porque están a la expectativa de la posible sanción a Froome por dopaje.

Happy New Year!!! It's 2018 – so time to show off our new signings in their brand new kit. Full gallery here: https://t.co/0meQLBHHQ7 pic.twitter.com/et3bPuaxUm

— Team Sky (@TeamSky) January 1, 2018