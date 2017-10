El francés Claude Puel, nuevo entrenador del Leicester

El francés Claude Puel fue designado nuevo entrenador del Leicester City, en sustitución de Craig Shakespeare, que fue despedido el 17 de octubre por malos resultados, anunció este miércoles el club 14º actualmente en la Premier League inglesa.

“Durante nuestro proceso de selección de nuevo entrenador, el Comité estableció rápidamente el perfil del candidato que necesitábamos para llevarnos arriba y Claude Puel correspondía a él perfectamente“, declaró el vicepresidente del club campeón de Inglaterra en 2016, Aiyawatt Srivaddahanaprabha.

“Durante nuestra entrevista con Claude, su cuidado al detalle, el conocimiento que tiene de nuestro plantel, la comprensión que tiene sobre nuestro potencial y su visión nos impresionaron. Destacó pronto como un candidato extraordinario y estoy feliz con su refuerzo para el largo plazo, gracias a su experiencia“, añadió el dirigente de los ‘Foxes’.

#lcfc are delighted to announce the appointment of Claude Puel as the Club’s new First Team Manager: https://t.co/OQeKNdlHWF#WelcomeClaude pic.twitter.com/RRgEdELdhy

— Leicester City (@LCFC) October 25, 2017