El ‘Pibe’ asegura que la FCF dio “papaya” con horario del partido Colombia – Paraguay

Carlos Valderrama, más conocido como el ‘Pibe’, cuestionó duramente que la Federación Colombiana de Fútbol haya cambiado el horario del partido entre la Selección Colombia y la Selección de Paraguay, argumentando que jugar a las 6:30 p. m. y no a las 3:30 p. m. fue “dar papaya”. (Lea aquí: Jugadores de la Selección siguen llegando a Barranquilla)

La Federación cambió el horario del juego, que definirá para el combinado nacional el cupo a Rusia 2018 de ganar, para que los rivales no supieran cómo terminó Colombia y jugaran en función de ese marcador.

“Dimos papaya (…) a estos directivos del fútbol colombiano no los entiendo. Había que jugar a las 3:30 con el ‘mono’, como siempre. Pero no, vamos a poner a darles fresco, a las 6:30 porque el sol derrite”, señaló Valderrama durante un evento con una de sus marcas patrocinadoras.

“Si vamos a jugar a Bolivia no vamos a ir a Santa Cruz, a Cochabamba, vamos para la Paz. ¿Por qué vamos a cambiar el horario si jugamos aquí a las 3:30 p. m.? ¿Han escuchado que se murió algún jugador a esa hora aquí?, no hermano”, aseveró.

De acuerdo con el Pibe, no tiene sentido cambiar el horario del partido con el argumento de pensar en los demás rivales.

A su juicio, Colombia debía ganarle a Paraguay a las 3:30 p. m. con el tremendo sol de Barranquilla, y lo demás no importa.

Según dijo, el partido es contra Paraguay y si se gana no hay que pensar en Perú.

Entre tanto, el ‘Pibe’ sostuvo que el profesor José Pékerman tiene “su combo” y si alguno no es llamado es por falta de cualidades.

“Contra Paraguay que Falcao mande dos y meta dos, estamos contentos, ese man ha trabajado para eso, merecido”, indicó.

Y añadió: “yo siempre digo, ya el profesor tiene su combo. El que se deje sacar es porque no está jugando, está suspendido o está lesionado. (Carlos) Bacca está en el equipo, lo que pasa es que la vez pasada no lo llamaron porque no estaba jugando”.

