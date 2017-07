Es el mayor logro de mi carrera: Rigoberto Urán tras el subcampeonato virtual del Tour de Francia

Rigoberto Urán (der) en el Tour de Francia / Foto AFP

El ciclista colombiano Rigoberto Urán que aseguró el segundo puesto en la general del Tour de Francia, tras ocupar la octava posición en la contrarreloj de Marsella, señaló que este resultado “es lo más importante de mi carrera deportiva”. Lea aquí: Rigoberto Urán, subcampeón virtual del Tour de Francia

En espera de la última simbólica última etapa de este domingo en París, Urán es subcampeón virtual del Tour.

“Un segundo puesto es muy importante. Al llegar muy cerca (a 29 segundos del líder Chris Froome y a 6 de Bardet) a la última contrarreloj estaba muy abierto el Tour antes de la crono. Sabía que Froome era un rival complicado e hice todo lo que pude para ganarle, pero no fue posible”, señaló Urán.

“Creo que el balance es demasiado bueno al ser segundo y ganar una etapa. Ser segundo en el Tour es lo más importante de mi carrera deportiva”, añadió el colombiano, que se impuso el 9 de julio en Chambery.

El antioqueño de 30 años sacó ventaja de este segundo puesto en la ronda francesa en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Londres-2012.

Urán entró a 31 segundos del polaco Maciej Bodnar en la contrarreloj de 22,5 km en Marsella, siendo octavo, con lo que se hizo con la segunda plaza en la general, superando los seis segundos que le llevaba el francés Romain Bardet, que ocupó el puesto 52 en la etapa, a 2 minutos y 3 segundos del ganador.

Al colombiano se le salió un calambre y se fue a la derecha chocando contra una valla, a pocos metros de entrar en el Velodrome, perdiendo unos preciosos segundos, pero ya llevaba un diferencia cómoda.

A los diez kilómetros de carrera, en el tiempo intermedio, ya se adivinaba que Urán se haría con la segunda plaza, ya que Froome marcó 11 minutos y 55 segundos, mientras Urán hacía 11 segundos más (12:06) y Bardet ya estaba lejos, a 19 segundos del colombiano.

Tropiezo cerca del Velodrome

“Fue muy duro. Todos arriesgamos. No me salió bien la última curva y casi me caigo. Sabíamos con quién nos enfrentábamos y que era difícil sacar el primer puesto a Froome, pero estoy más que contento”, afirmó Urán.

Con este segundo puesto asegurado en el Tour, en espera de la simbólica última etapa del domingo en los Campos Elíseos, Urán igualó los dos segundos puestos de Nairo Quintana en 2013 y 2015.

“Colombia ya estaba acostumbrada a ser segunda con Nairo. De este modo se ratifica el gran ciclismo que tenemos en Colombia. Hay muchos más buenos corredores. Muchos talentos detrás. Tenemos un ciclismo muy bueno todavía”, señaló.

Urán indicó que el segundo puesto en el Tour es un logro importante en su carrera pero espera lograr más.

“En todas las etapas de montaña pude estar con los primeros. Ahora a vivir el presente y dejar atrás los resultados que se van consiguiendo a lo largo de la carrera deportiva. No hay que vivir de los resultados. He sido segundo y ahora a pensar en las carreras que siguen. Uno no se puede parar a pensar en lo que ha hecho sino en las carreras que vienen”, dijo el colombiano.

Por: AFP