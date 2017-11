Esta era la apariencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuando niños

Lionel Messi cuando niño, Foto tomada de @Teammessi

Una publicación del delantero inglés Wayne Rooney en su cuenta de instagram en la que recuerda uno de sus primeros equipos cuando era niño, el East Villa en la temporada 1995-1996, en Liverpool inspiró a la BBC a buscar las apariencias de las grandes estrellas del fútbol durante su niñez.

Just been sent this photo from one of my junior sides East Villa. I still remember this being taken #tbt 😂⚪️🔵 Una publicación compartida por Wayne Rooney (@waynerooney) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 10:38 PST

Cristiano Ronaldo, delantero hoy de Real Madrid y quien pasó por Manchester United tenía una apariencia muy parecida a la que luce hoy su hijo.

Lionel Messi, ganador cinco veces del Balón de oro, se acostumbró desde pequeño en su natal Rosario a levantar trofeos y lograr reconocimientos.

Gareth Bale también se destaca cuando jugaba en las categorías inferiores del Southampton inglés.

The last time Real Madrid won the Champions League, Gareth Bale looked like this: pic.twitter.com/pByC4FGwuN — SportsJOE – Football (@SportsJOE_FC) 30 de julio de 2013

El delantero francés de Atlético de Madrid también hace parte de este listado.

Sonny Anderson and young Antoine Griezmann pic.twitter.com/hTwZg2jwhn — Football Pub (@fballpub) 29 de abril de 2017

un recuerdo curioso es de los alemanes Mezut Ozil y Manuel Neuer, los dos compartieron equipo cuando eran niños.

Manuel Neuer and Mesut Ozil in the same youth team. pic.twitter.com/YTT8vCgTNF — Soccer Nation (@SoccerNationNg) 20 de febrero de 2014

Estas son algunas de la apariencias cuando de niños de otras estrellas del fútbol mundial: