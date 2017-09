Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

Las dos etapas finales de la Vuelta a España con la participación de Miguel Ángel Lopez y Esteban Chaves y una nueva fecha de las ligas europeas, acapara la atención deportiva del fin de semana.

Ciclismo

Septiembre 9: vigésima etapa de la Vuelta a España. Corvera de Asturias – Alto de L’Agliru. sobre 117 kilómetros con llegada en premio de montaña fuera de categoría.

Septiembre 10: ArroyoMolinos – Madrid. 117 kilómetros en terreno plano.

Automovilismo

Este domingo se correrá una valida más de la Indy Cart norteamericana en la pista de Watkins Glen con la participación del piloto colombiano Carlos Muñoz.

Fútbol Internacional

España

Valencia. ( Jeison Murillo ) – Atletico de Madrid. Sábado 9.15 am.

Sevilla ( Luis Muriel ) – Eibar. Sábado 11.30 am.

Atletic Club – Girona ( Marlos Moreno, Bernanrdo Espinoza ). Domingo 9.15 am.

Celta de Vigo – Alves ( Daniel Torres ). Domingo 11.30 am.

Villarreal ( Bacca ) – Betis. Domingo 1.45 pm.

Italia

JuventuS ( Cuadrado ) – Chievo. Sábado 11.00 am.

Verona – Fiorentina (Sánchez). Domingo 11 am.

Lazio – Milán ( Zapata ). Domingo 11 am.



Alemania

Augsburgo . Colonia (John Córdoba). Domingo 8:30 am.

Hoffenheim – Bayern Munich (James). Domingo 11:30 am.

Francia

Niza – Mónaco ( Falcao ). Sábado 11 am.

Patinaje

Este sábado termina el mundial de patinaje que se desarrolla en Shanghái China y que ha contado con una nutrida participación colombiana, que ha ganado más de 18 medallas de oro, entre la competencia de pista y ruta.