Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

La fecha 16 del fútbol colombiano, la reunión de pista en la ciudad de Medellín y la participación de Fernando Gaviria en el Tour de China, son los tres eventos deportivos más importantes del fin de semana.

Ciclismo

Entre sábado y domingo se llevaran a cabo las etapas 3 y 4 del Tour de Guangxi, que cuenta con la presencia del colombiano Fernando Gaviria del equipo Quick Steps, ganador de las dos primeras fracciones y líder de la prueba.

La ciudad de Medellín reúne por estos días a los mejores pisteros del mundo en el velódromo Martin Cochise Rodríguez, teniendo como gran novedad a la doble medallista olímpica del BMX Mariana Pajon, quien debutó como pistera en el evento.

Fútbol Colombiano

Fecha 16

Envigado – Huila. Sábado 3.15 pm.

Tolima – Bucaramanga. Sábado 5.30 pm.

Equidad – Medellín. Sábado 6.00 pm.

Junior – Santa Fe. Sábado 7.45 pm.

Jaguares – Cali. Domingo 3.15 pm.

Millonarios – Caldas. Domingo 5.15 pm.

Alianza – Tigres. Domingo 5.30 pm.

Rionegro – Pasto. Domingo 7:30 pm.

América – Patriotas. Martes 7.45 pm.

Fútbol Internacional

Italia

Sampdoria ( Duvan Zapata ) – Crotone. Sábado 11 am.

Benevento – Fiorentina ( Carlos Sánchez ). Domingo 8.00 am.

Milan (Cristian Zapata )– Genoa. Domingo 8.00 am.

Udinese – Juventus ( Juan G Cuadrado ). Domingo 11.00 am

España

Betis ( Juan J Narvaez ) – Alaves ( Daniel Torres ). Sábado 9.15 am.

Valencia ( Jeison Murillo ) – Sevilla ( Luis F Muriel ). Sábado 11.30 am.

Barcelona – Malaga. Sábado 1.45 pm.

Villarreal ( Carlos Bacca ) – Las Palmas. Domingo 5.00 am.

Real Madrid – Eibar. Domingo 1.45 pm.

Deportes de la Coruña – Girona (Bernardo Espinoza, Johan Mojíca ). Lunes 2.00 pm.

Alemania

Hamburgo – Bayern ( James Rodriguez ). Sábado 11.30 am.

Colonia – Werder Bremen. Domingo 6.30 am.

Francia

Mónaco ( Falcao Garcia )– Caen. Sábado 10 am.

Atletismo

La Ciudad de Tunja será sede este domingo 22 de octubre de la carrera 10 K de la policía. Este evento es organizado por la Asociación de Obras Sociales, en beneficio de la Policía Nacional. Se esperan una participación de por lo menos 2.000 atletas entre competitivos y recreativos.