Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

La final de la Liga Águila Femenina y la última fecha de la fase de grupos de la Copa Confederaciones, acaparan la atención en materia deportiva este fin de semana

Fútbol Internacional

Mexico – Rusia. Sábado 10 am.

Nueva Zelanda – Portugal. Sábado 10 am.

Alemania – Camerun. Domingo 10 am.

Chile – Australia. Domingo 10 am.

Fútbol Colombiano

Santa Fe – Atlético Huila. Sábado 7:00 p.m. Final.

Taekwondo

Un total de trece taekondistas colombianos disputaran a partir de este viernes y hasta el 30 de junio, el Campeonato Mundial de Taekwondo en Muju Corea del Sur. La delegación colombiana esta compuesta por ocho mujeres y cinco varones que competirán en las diferentes categorías.

Atletismo

Colombia participará en el Campeonato Suramericano de atletismo categoría mayores, con una delegación de 45 atletas, repartidos en 22 damas y 23 varones. El certamen se llevará a cabo en Asunción del Paraguay a partir de este viernes y hasta el domingo.

Entre las damas se destacan la semifondista Muriel Coneo, quien correrá los 1500 y los 3000 metros, Rosibel García y Yosiris Urrutia en salto triple.