Esta es la agenda deportiva para este fin de semana

Una jornada más de la Liga Águila que sigue buscando los ocho clasificados y la participación de jugadores colombianos en las ligas europeas, acaparan la atención de este fin de semana deportiva.

Ciclismo

Vuelta a Colombia Femenina

La boyacense Lorena Colmenares del equipo Boyacá es para Vivirla, gano la tercera etapa de la vuelta a Colombia en Bicicleta.

Sábado. Cuarta etapa. Cartago, Cerrito, La Virginia el Tambo 68 km.

Domingo. Quinta etapa. Cartago, Cerrito, Chinchina y Manizales. 79 km.

Fútbol Colombiano

Patriotas – Alianza. Viernes 7.45 pm.

Rionegro – Tolima. Sabado 6.00 pm.

Cali – America. Sábado 6.00 pm.

Once Caldas – Envigado. Sábado 8.00 pm.

Santa Fe – Equidad. Domingo 5.15 pm.

Medellín – Jaguares. Domingo 5.45 pm.

Cortulua – Millonarios. Domingo 7.45 pm.

Pasto – Huila. Aplazado sin fecha.

Fútbol Internacional

España

Alavés ( Daniel Torres ) – Valencia ( Jeison Murillo ). Sábado 6.00 am.

Atlético Madrid – Villarreal ( Carlos Bacca ). Sábado 11.30 am.

Atletic Club – Barcelona. Sábado 1.30 pm.

Sevilla ( Luis F Muriel ) – Leganes. Sábado 3.30 pm.

Girona ( Espinoza, Mojica y Marlos ) – Real Madrid. Domingo 10.15 am.

Eibar – Levante ( Jeferson Lerma ). Domingo 12.30.

Italia

Milan ( Cristian Zapata ) – Juventus ( Cuadrado ). Sábado 11.00 am.

Crottone – Fiorentina ( Carlos Sanchez ). Domingo 9 .00 am.

Sampdoria ( Duvan Zapata ) – Chievo. Domingo 9.00 am.

Alemania

Bayern Leverkusen – Colonia ( John Cordoba). Sábado 8.30 am.

Bayern Munich ( James Rodriguez ) – Leipzig. Sábado 11.30 am.



Automovilismo

Este fin de semana en el circuito de los hermanos Rodríguez, se lleva a cabo la décima octava válida de la Fórmula Uno, que mantiene como líder y casi campeón al británico Lewis Hamilton.

Atletismo

Este domingo se llevará a cabo la carrera 10 k de la Unicef, por las principales calles de la capital colombiana en las categorías Elite, máster y plus. Se espera la presencia de más de 10 mil participantes.