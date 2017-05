Esta es la agenda deportiva para este fin de semana

El Giro de Italia con con Fernando Gaviria y Nairo Quintana, la fecha 19 de la Liga Águila y la última y penúltima fecha en las ligas de España e Italia, acaparan la atención del fin de semana deportivo.

Fútbol Internacional

Italia

Napoli – Fiorentina (Carlos Sánchez ). Sábado 1.45 pm.

Milan – Bologna. Domingo 8.00 am.

Juventus (Juan G Cuadrado ) – Crottone. Domingo 8.00 am.

Udinese ( Duvan Zapata ) – Sampdoria ( Luis F Muriel ). Domingo 8.00 am.

Lazio – Inter ( Jeison Murillo ). Domingo 1.45 pm.

España

Granada (Adrian Ramos) – español. Viernes 1.45 pm.

Leganés – Alavés (Daniel Torres). Sábado 12 .00 M.

Valencia – Villarreal (Santos Borre). Domingo 9.45 am.

Barcelona – Éibar. Domingo 1.00 pm.

Málaga – Real Madrid (James Rodríguez). Domingo 1.00 pm.



Fútbol Colombiano

Huila Cortulua. Sábado 3.15 pm.

Once Caldas – Pasto. Sábado 5.30 pm.

Alianza Petrolera – Medellín. Sábado 6.00 pm.

Millonarios – Patriotas. Sábado 7.45 pm.

Jaguares – Bucaramanga. Domingo 3.15 pm.

Nacional – Cali. Domingo 5.15 pm.

Envigado – Tigre. Domingo 5.30 pm.

Junior – Tolima. Domingo 7.30 pm.

Equidad – Rionegro. Lunes 5.30 pm.

Fútbol Mexicano

Toluca ( Fernando Uribe ) – Guadalajara. Partido de vuelta semifinal:Domingo

Tijuana ( Aviles Hurtado ) – Tigres ( Pacho Meza, Luis Quiñones ). Partido de vuelta semifinal: Domingo

Ciclismo

Sábado 20: Etapa 14 Castellanía – Oropa Biella 131 km.

Domingo 21: etapa 15. Valdengo – Bérgamo 199 km.



Atletismo

el colombiano Diego Colorado de Atletas con Porvenir, representará a Colombia en la carrera internacional 14 k upec de Tulcan en Ecuador, también participaran Niber Jurado y Lina Maritza Pantoja, actual campeona de la carrera.