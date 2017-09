Esta es la agenda deportivo del fin semana

La definición de la serie de Copa Davis entre Colombia y Croacia, el regreso de la Liga Águila y el fútbol internacional, son los eventos deportivos del fin de semana.

Tenis – Copa Davis

Sábado

Juan Sebastián Cabal y Alejandro falla disputarán el partido de dobles en la serie frente a Croacia en la Copa Davis. La pareja croata aún no está confirmada. El partido se disputará desde las 10:00 de la mañana.

Domingo

Santiago Giraldo enfrentará a Marin Cilic. 10:00 A.M

Alejandro González jugará ante Victo Galovic o Franco Skugo

Liga Águila

Fecha 12

Viernes

La Equidad Vs Cortuluá. 6:00 P.m

Tolima Vs. Patriotas. 8:00 P.m

Sábado

Jaguares Vs. Once Caldas. 3:15 P.m

Alianza Petrolera Vs. Envigado. 5:30 P.m

Junior Vs. Tigres. 6:00 P.m

Nacional Vs. Millonarios. 7:45 P.m

Domingo

América Vs. Huila. 5:15 P.m

Rionegro Águilas Vs. Cali. 6:00 p.m

Santa Fe Vs. Pasto. 8:00 P.m

Lunes

Bucaramanga Vs. Medellín. 8:00 p.m

Fútbol internacional

España

Levante (Jeferson Lerma) Vs. Valencia (Jeison Murillo). Sábado 6:00 A.m

Getafe Vs. Barcelona, Sábado 9:15 A.m

Alavés (Daniel Torres) Vs. Villarreal (Carlos Bacca). Domingo 5:00 A.m

Girona (Marlos Moreno, Bernardo Espinoza, Johan Mojica) Vs. Sevilla (Luis Muriel). Domingo 9:15 A.m

Italia

Fiorentina (Carlos Sánchez Vs. Bologna. Sábado 11:00 A.m

Sassuolo Vs. Juventus (Juan Cuadrado). Sábado 11:00 A.m

Milán (Cristian Zapata) Vs. Udinese. Domingo. 8:00 A.m

Torino Vs. Sampdoria (Duvan Zapata). Domingo 8:00 A.m

Alemania

Bayern Múnich (James Rodríguez Vs. Mainz. Sábado 8:30 A.m

Borussia Dortmund Vs. Colonia (Jhon Córdoba) Domingo 11:00 A.m

Atletismo

Este domingo se desarrollará la maratón de las Flores en Medellín y la carrera de la mujer en Bogotá.