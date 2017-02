Esta es la agenda deportiva para este fin de semana

Este fin de semana acaparan la atención en materia deportiva , El Campeonato Nacional de Ruta que se disputa en Bogotá, la Liga de fútbol masculina y femenina de nuestro país y la final del Tour de Abu Dabi que tiene a Nairo Quintana como figura

Fútbol Internacional

Italia

Juventus ( Juan G Cuadrado ) – Empoli. Sábado 2:45 pm.

Palermo – Sampdoria ( Luis F Muriel ) . Domingo 6:30 am.

Crotone – Cagliari ( Victor Ibarbo ). Domingo 9:00 am.

Sassuolo – Milan ( Carlos Bacca ). Domingo 9:00 am.

Lazio – Udinese ( Duvan Zapata ). Domingo 9:00 am.

Inter ( Jeison Murillo ) – Roma. Domingo 2:45 pm.

Fiorentina ( Carlos Sanchez ) – Torino. Lunes 2:45 pm.



España

Alaves ( Daniel Torres ) – Valencia. Sábado 7:00 am.

Leganes – D Coruña ( Marlos Moreno ). Sábado 12:30 m .

Atletico de Madrid – Barcelona. Domingo 10:15 am.

Atletic Club – Granada ( Adrian Ramos ). Domingo 12:30 pm.

Villarreal ( Rafael Santos Borre ) – Real Madrid ( James Rodriguez ). Domingo 2:45 pm.

Francia

Guingam – As Monaco ( Falcao Garcia ). Sábado 11:00 am.

Fútbol colombiano

Patriotas -Cali. Sábado 3:15 pm.

Equidad – Nacional. Sábado 7:45 pm.

Santa Fe – Tulua. Domingo 1:15 pm.

Medellin – Tigres. Domingo 3:15 pm.

Jaguares – Alianza. Domingo 3:15 pm.

Tolima – Envigado. Domingo 5:30 pm.

America – Pasto. Domingo 5:30 pm.

Bucaramanga – Once Caldas. Domingo 7:30 pm.

Fútbol colombiano Femenino

Grupo A

Union Magdalena – Real Cartagena. Sabdo 3:pm.

Bucaramanga – Santander. Domingo 10 am.

Grupo B

Santa Fe – Huila. Domingo 10:45 am

Fortaleza – Patriotas. Domingo 11.45 am, Zipaquira

Equidad – Cucuta. Domingo 10 .00 am



Grupo C

Pereira – Pasto. Sabado 2:15 pm.

América – Cortulua. Domingo 2:30 pm.

Quindio – Orsomarso. Lunes 4:45 pm.



Ciclismo

Sábado

Circuito 20 de Julio en el marco de los campeonatos nacionales de ciclismo.

Domingo

Circuito Parque Nacional, Circunvalar, ambos con la participación de los mejores ruteros colombianos entre los que se destacan Esteban Chaves, Sergio Henao y Jarlinson Pantano, entre otros.

Tour de Abu Dabi, con la participación del colombiano Nairo Quintana, en el puesto 45 a una diferencia de 14 segundos de Mark Cavendich.