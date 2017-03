Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

Una jornada más de la Liga Águila, La Serie Mundial de boxeo entre Colombia y Cuba y la prueba de atletismo Run Tour de Avianca por las principales calles de Bogotá, acaparan la atención deportiva de este fin de semana

Fútbol Internacional

Italia

Sampdoria ( Luis F Muriel ) – Pesacara. Sábado 12:00 m.

Milan ( Bacca y Zapata ) – Chievo Verona. Sábado 2:45 pm.

Atalanta – Fiorentina ( Carlos Sanchez ). Domingo 6:30 am.

Cagliari ( Victor Ibarbo ) – Inter ( Murillo ). Domingo 9:00 am.

Udinese ( Duvan Zapata )- Juventus ( Juan G Cuadrado ). Domingo 9.00 am.



España

Leganes – Granada ( Adrian Ramos ). Sábado 7:00 am.

Eibar – Real Madrid ( James ). Sábado 10:30 am.

Villarreal (Santos Borre ) – Espanyol. Sábado 12:30 pm.

Barcelona – Celta de Vigo. Sábado 2:45 pm.

Alavés (Daniel Torres ) – Sevilla . Lunes 2:45 pm.

Fútbol Colombiano

Pasto – Alianza Petrolera. Sabdo 3:15 pm.

Bucaramanga .- Tigres. Sábado 5:30 pm.

Santa Fe – Patriotas. Sábado 6:00 pm.

Medellin – Cali. Sábado 7:45 pm.

Equidad – Envigado. Domingo 3:15 pm.

Jaguares – Millonarios. Domingo 3:15 pm.

Amercia – Nacional. Domingo 5:15 PM.

Tolima – Once Caldas. Domingo 5:30 pm.

Junior – Huila. Domingo 7:30 pm.

Rionegro – Cortulua. Lunes 8.00 pm.

Fútbol Femenino

Grupo A

Union Magdalena- Alianza Petrolera. Sábado 4 Marzo 3:00 pm.

Envigado – Real Santander. Sábado 5: pm.

Real Cartagena – Atletico Bucaramanga. Lunes 3:00 pm.

Grupo B

Patriotas – Cucuta. Viernes 3:00 pm.

Santa Fe – Fiortaleza. Sábado 3.00 pm.

Huila – Equidad. Domingo 3.15 pm.

Grupo C

Pasto – Orsomarso. Sábado 12:15 pm.

America – Quindio. Domingo 11:00 am.

Cortulua – Pereira. Domingo 3:00 pm.

Boxeo

La ciudad de Cartagena será sede este fin de semana de la Serie Mundial de Boxeo entre las delegaciones de Colombia y Cuba, con la participación del medallista olímpico Yuberjen Martínez. La delegación colombiana ha ganado sus enfrentamientos anteriores ante Argentina y Venezuela.

Ciclismo

El reciente campeón nacional de ruta el antioqueño Sergio Luis Henao correrá este domingo la clásica Paris – Niza. Henao corre para el equipo profesional Sky.

Por su parte Rigoberto Uran se alistará en la prueba strade Bianchi en la región de la Toscana en territorio italiano.

Atletismo

Bogotá acogerá este domingo una versión más del Run Tour Avianca de atletismo, que contará con la presencia de más de 10 mil atletas entre los que se destacan los colombianos Diego Colorado y Miguel Amador entre otros. En la rama femenina estarán presentes Carolina Tabares y Angie Orjuela recientemente segunda en la medio maratón de Guadalajara México. La carrera este año donara sus fondos a la Fundación Cardio infantil de Bogotá.



Patinaje

Se realiza durante este fin de semana en el patinodromo Guillermo León Botero de Medellín el quinto campeonato nacional inter clubes de patinaje, que cuenta con la presencia de los mejores clubes de todo el país, entre los que se destacan Bolívar , Antioquia, Bobota y Valle entre otros.