Esta es la agenda deportiva para este fin de semana

El clásico mundial de Beisbol con la participación de la novena colombiana, la Tirreno Adriatico con Nairo Quintana y la Paris – Niza con Sergio Luis Henao, además de la novena fecha del futbol colombiano se roban las miradas este fin de semana en materia deportiva.

Fútbol Internacional

Italia

Juventus – Milan ( Bacca y Zapata ).viernes 2:45 pm.

Genoa – Sampdoria ( Luis F Muriel ). Sábado 2:45 pm.

Inter ( Murillo ) – Atalanta. Domingo 9:00 am.

Fiorentina ( Carlos Sanchez ) – Cagliari. Domingo 9:00 am.

Pescara – Udinese ( Duvan Zapata ). Domingo 9:00 am.

España

Malaga – Alaves ( Daniel Torres ). Sábado 12:30 pm.

Granada ( Adrian Ramos ) – A Madrid. Sábado 2:45 pm.

La Coruña – Barcelona. Domingo 10:15 am.

Celta de Vigo – Villarreal ( Rafael Santos Borre ). Domingo 12:30 pm.

RAeal Madrid ( James Rodriguez ) – Real Betis. Domingo 2:45 pm.

Fútbol Colombiano

Huila – Equidad. Sábado 3:30 pm.

Cortulua – Tolima. Sábado 5:30 pm.

Alianza Petrolera – Nacional. Sábado 6:00 pm.

Millonarios – América. Sábado 7:45 pm.

Tigres – Rionegro. Domingo 3:30 pm.

Once Caldas – Junior. Domingo 5:15 pm.

Patriotas – Bucaramanga. Domingo 5:30 pm.

Deportivo Cali – Santa Fe. Domingo 7:30 pm.

Ciclismo

La Tirreno Adriático finaliza este fin de semana con la participación de los colombianos Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Fernando Gaviria entre otros. Finaliza el martes.

También se corre la Paris- Niza que tiene al colombiano Sergio Luis Henao en tercer lugar de la clasificación. Termina el domingo.

Beisbol

Se juega este fin de semana el clásico mundial de Beisbol con la participación de la Selección Colombia.

Viernes: Colombia –Estados Unidos.

Sabado. Colombia – Canada.

Domingo: Colombia – Republica Dominicana.

Atletismo

Este domingo se llevará a cabo la media maratón ciudad de Ibagué, que se correrá por las principales avenidas de la capital del Tolima, se espera la participación de más de 5.000 atletas de todo el país. La prueba este año es a beneficio de la donación de órganos.