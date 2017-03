Esta es la agenda deportiva para este fin de semana

Este fin de semana la fecha 11 de la Liga Águila y la final de la Copa de la Liga de Francia, entre el Mónaco (de Radamel Falcao Garcia) y el PSG, acaparan la atención deportiva este fin de semana.

Fútbol Internacional

Italia

Torino – Udinese ( Duvan Zapata ). Domingo 5:30 am.

Fiorentina ( Sanchez ) – Atalanta domingo 8:00 am.

Pescara – Milan ( Carlos Bacca ). Domingo 8:00 am.

Napoles – Juventus ( Cuadrado ). Domingo 1.45 pm.

Inter ( Murillo ) – Sampdoria . lunes 1:45 pm.



España

Villarreal ( Santos Borre ) – Eibar. Sábado 6:00am.

Real Madrid ( James ) – Alaves ( Daniel Torres ). Domingo 9:00 am.

Granada – Barcelona. Domingo 1:45 pm.

Francia

Monaco ( Falcao ) – PSG . final de la copa de la liga de Francia. Sábado 2:00 pm.

Fútbol Colombiano

Nacional – Pasto. Viernes 8:15 pm.

Rionegro – Patriotas. Sábado 2:00 pm.

Tolima – Tigres. Sábado 4:00 pm.

Equidad – Caldas. Sábado 6:00 pm.

América Envigado. Sábado 6:00 pm.

Junior – Cortulua. Sábado 8:00 pm.

Jaguares – Huila. Domingo 3:15 pm.

Santa Fe – Medellín. Domingo 5:15 pm.

Bucaramanga – Cali. Domingo 5:30 pm.

Alianza – Millonarios. Domingo 7:30 pm.



Ciclismo

Este fin de semana Paipa es la sede del campeonato Panamericano de BMX , que tendrá como participantes del equipo colombiano a los integrantes del equipo Postobón.

Entre sábado y domingo se correrán las etapas 4 entre Pradera y Jamundi sobre 127 kilómetros y 5 Circuito en Cali sobre 83 kilómetros de la vuelta al Valle en bicicleta.

Beisbol

Este fin de semana comienza la temporada regular del Beisbol de las grandes ligas que tendrá la participación de los peloteros colombianos. Julio Teherán, José Quintana y Donovan solano entre otros.