Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

La jornada 14 de la Liga Águila, el clásico entre el Real Madrid y Barcelona en la liga española y la pelea por el título mundial pluma de la OMB del colombiano Miguel Marriaga, son los temas deportivos más atractivos del fin de semana.

Fútbol Internacional

Italia

Fiorentina – Inter . sábado. 1.45 pm.

Udinese ( Duvan Zapata ) – Cagliari. Domingo 8.00 am.

Sampdoria – Crottone. Domingo 8.00 am.

Milan ( Bacca, Zapata ) – Empoli. Domingo 8.00 am.

Juventus ( Cuadrado ) – Genoa. Domingo 1.45 pm.

España

Sevilla – Granada ( Adrian Ramos ). Viernes 2.00 pm.

Villarreal ( Santos Borre ) – Leganes. Sábado 9.15 am.

Real Sociedad – Deportivo la Coruña (Marlos Moreno). Domingo 5.00 am.

Las Palmas – Alaves ( Daniel Torre ). Domingo 11.30 am.

Real Madrid ( James Rodriguez )- Barcelona. Domingo 1.45 pm.

Francia

Olimpique Lyonais – Monaco ( Falcao Garcia ) . domingo 1.45 pm.

Fútbol Colombiano

Tigres – Jaguares. Viernes 8.00 pm.

Patriotas – Equidad. Sábado 2.00 pm.

Once Caldas – Alianza. Sábado 2.00 pm.

Cali – Junior. Sábado 6.00 pm.

Bucaramanga – Pasto. Sábado 6.pm.

Envigado – Millonarios. Sábado 8.00 pm.

Huila – Nacional. Domingo 3.15 pm.

Cortulua – America. Domingo 3.15 pm.

Santa Fe – Rionegro. Domingo 5.30.

Medellín – Tolima. Domingo 7.30 pm.

Boxeo

El colombiano Miguel Marriaga, intentará este sábado convertirse en campeón mundial de boxeo peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, cuando enfrente al mexicano Oscar Valdés en Carson California. Esta es la segunda oportunidad en que Marriaga intenta convertirse en campeón del mundo. El mexicano representó dos veces a su país en los Juegos Olímpicos.

Atletismo

Este domingo Bogotá será la sede de la carrera Nat Geo 10 k, que tendrá lo mejor del atletismo colombiano.

Automovilismo

Este fin de semana se llevará a cabo la carrera de Rally Croos en laguna seca y el domingo valida de Mono Marca en Tocancipa.

En Italia en la serie4 GT Series correrá el colombiano Gustavo Yacaman.

Carlos Muñoz correrá este domingo la tercera valida de la Indy Cars en el autódromo de Alabama.