Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

La semifinal del abierto de Budapest con la presencia de la pareja colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, la jornada 15 de la Liga colombiana y el comienzo de la Vuelta a Asturias, son los hechos deportivos más importantes del fin de semana deportivo.

Fútbol Internacional

Italia

Atalanta – Juventus (Juan G Cuadrado). Viernes 1.45 pm.

Palermo – Fiorentina ( Carlos Sanchez ). Domingo 8.00 am.

Crottone – Milan ( Carlos Bacca, Cristian Zapata ). Domingo 8.00.am.

Bologna – Udinese ( Duvan Zapata ). Domingo 8.00 am.

Internazionale ( Jeison Murillo ) – Napoli. Domingo 1.45 pm.



España

Villarreal ( Santos Borre ) – Sporting de Gijon. Viernes 1.45 pm.

Real Sociedad – Granada ( Adrian Ramos ). Sábado 6:00 am.

Real Madrid ( James Rodriguez ) . Sábado 9.15 am.

Espanyol – Barcelona. Sábado 1.45 pm.

Betis – Alaves ( Daniel Torres ). Domingo 9.15 am.

Fútbol Colombiano

Jaguares – Patriotas. Sábado 3.15 pm.

Envigado – Pasto. Sábado 5.30 pm.

Nacional – Caldas. Sábado 6.00 pm.

Equidad seguros – Cali. Sábado 7.45 pm.

Rionegro – Bucaramanga. Sábado 2.00 pm.

Millonarios – Huila. Domingo 4.00 pm.

America – Tigres. Domingo 5.15 pm.

Junior – Medellin. Domingo 6.00 pm.

Alianza Petrolera – Cortulua. Domingo 7.45 pm.

Tenis

Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, jugaran este sábado sobre las 12.45 en la fase semifinal del abierto 250 de Budapest, contra la pareja conformada por el holandés Robín Hass y el alemán Dominc Inglot.

Atletismo

Este lunes se llevará a cabo por las principales avenidas de la ciudad boyacense de Duitama, la carrera Internacional de los trabajadores, que contará con lo mejor del atletismo colombiano, encabezados por Miguel Amador de Atletas con Porvenir actual campeón de la carrera.

Ciclismo

Vuelta de la Juventud

Sabido 29. Circuito en Sogamoso. 104.8 kilómetros.

Domingo 30. Circuito en Tunja. 98.7 kilómetros.

Tour de Romandia

Entre sábado y domingo se llevaran a cabo las dos últimas etapas del Tour de Romandia, que cuenta entre el pelotón con la presencia de los colombianos Rigoberto Uran, Darwin Atapuma, Sergio Luis Henao y Jarlinson Pantano, que es el mejor de los colombianos en la clasificación general.

Vuelta Asturias

Del 29 de abril al 1 de mayo se disputará la Vuelta a Asturias que tendrá la participación del ciclista colombiano Nairo Quintana que utilizará esta competencia como útlima preparación para lo qeu será su participación en el Centenario del Giro de Italia.



Boxeo

Este sábado en la noche se llevará a cabo una velada internacional de boxeo en San Juan de Varela Atlántico, que tiene como pelea central el pelito entre la bella Mónica Henao boxeadora y modelo , que ha desarrollado sus dos profesiones en ciudad e Panamá y Glenis Cardona, en la categoría de las 135 libras.