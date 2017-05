Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

La final del abierto de Múnich con Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, las etapas 2 y 3 del Giro de Italia y la fecha 16 del fútbol colombiano, son los eventos deportivos más importantes del fin de semana.

Fútbol Internacional

Italia

Juventus ( Juan Cuadrado ). –Torino. Sábado 1.45 pm.

Udinense ( Duván Zapata ) – Atalanta. Domingo 5.30 am.

Sassuolo – Fiorentina ( Carlos Sánchez ). Domingo 8.00 am.

Genoa – Inter ( Jeison Murillo ). Domingo 8.00 am.

Milan ( Carlos Bacca-Cristian Zapata ) – Roma. Domingo 1.45 pm.

España

Barcelona – Villarreal ( Santos Borre ). Sábado 11.30 am.

Granada ( Adrian Ramos ) – Real Madrid ( James Rodriguez ). Sabado 1.45 pm.

Alaves ( Daniel Torres ) – Atletic Club. Domingo 5.00 am.

Deportivo la Coruña ( Marlos Moreno ) – Espanyol. Domingo 11.30 am.

Francia

Nancy – Mónaco ( Falcao Garcia ). Sábado 1.00 pm

Tenis

La pareja colombiana integrada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, se clasificaron para jugar la final del abierto ATP 250 de Múnich en Alemania, al vencer en la semifinal a la pareja conformada por el estadounidense Bryan Baker y el croata Nikola Mektic con parciales de 3/6- 7/5 y 10/7. La final se jugará este sábado sobre el medio día.

Ciclismo

Entre sábado y domingo se correrán las etapas 2 y 3 del Giro de Italia con la participación de cinco colombianos entre los que se encuentra Nairo Quintana, favorito para ganar la prueba.

Sábado: Olbi – Tortoli. 221 kilómetros.

Domingo: Tortoli – Cagliari 146 kilómetros.

Fútbol Colombiano

Cali – Jaguares. Viernes 7.45 pm.

Pasto – Rionegro. Sábado 1.15 pm.

Huila – Envigado. Sábado 3.15 pm.

Patriotas – America. Sábado 5.30 pm.

Cortulua – Nacional sábado 6.00 pm.

Once Caldas – Millonarios. Sabado 7.45 pm.

Tigres – Alianza. Domingo 3.15 pm.

Santa Fe – Junior. Domingo 5.15 pm.

Bucaramanga – Tolima. Domingo 5.30 pm.

Medellín – Equidad. Domingo 7.30 pm.