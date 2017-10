Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

Las jornadas de fútbol internacional con varios colombianos en disputa y los cuatros partidos de la fecha 15 de la Liga Águila, acaparan la información deportiva este fin de semana.

Fútbol Internacional

España

Ath. Bilbao Vs Sevilla (Luis Fernando Muriel) Sábado 6:00 a. m.

Alavés (Daniel Torres) Vs Real Sociedad Sábado 11:30 a. m.

Atlético Madrid y Barcelona Sábado 1:45 p. m.

Girona Vs Villarreal (Carlos Bacca) Domingo 9:15 a. m.

Betis vs Valencia C. F. (Jeisson Murillo) Domingo 1:45 p. m.

Italia

Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) Vs Lazio Sábado 11:00 a. m.

Fiorentina Vs Udinese (Carlos Sánchez) Domingo 5:30 a. m.

Sampdoria ( Duvan Zapata) Vs Atalanta Domingo 8:00 a. m.

Inter Vs Milan (Cristian Zapata) Domingo 1:45 p. m.

Alemania

Bayern (James Rodríguez) Vs Friburgo Sábado 8:30 a. m.

Inglaterra

Watford Vs Arsenal (Davis Ospina) Sábado 11:30 a. m.

Tottenham ( Davinson Sánchez) Vs Bournemouth Sábado 9:00 a. m.

Fútbol Colombiano

Patriotas F.C. Vs Jaguares F.C. Sábado 7:30 p.m.

Medellín Vs Junior Domingo 5:15 p.m.

Cali Vs La Equidad Domingo 7:30 p.m.

Once Caldas Vs Atlético Nacional Lunes 7:45 p.m.

Tenis

Este fin de semana se jugarán los últimso partidos del Masters 1000 de Shanghái que tiene como favotir al español Rafael Nadal quein ocupa el priemr puesto en la clasificación ATP después de ganar el Us Open.

Copa Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe Femenino jugará este sábado su segundo encuentro de la Copa Libertadores luego de vencer 9-2 a Deportiva Ita de Bolivia. En esta oportunidad jugará ante Sportivo Limpeño de Paraguay en el cual espera ratificar su buen momento y poder pensar en las semifinales del torneo.