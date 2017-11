Esta es la agenda deportiva para este fin de semana

La jornada 19 de la Liga Águila con los partidos de los equipos que luchan por no descender y el Clásico en River- Boca en Argentina, que tiene gran presencia de colombianos, acaparan la atención deportiva este fin de semana.



Fútbol Colombiano

Medellín -Alianza. sabado 7:45 pm.

Tigres – Envigado. dimingo 2.00 pm.

Bucaramanga – Jaguares. domingo 4.00 pm.

Santa Fe – America. domingo 4.00 pm.

Cortulua – Huila. domingo 4.00 pm.

Tolima – Junior. domingo 6.00 pm.

Pastriotas- Millonarios. domingo 6.00 pm.

Cali – Nacional. domingo 8.00 pm.

Rionegro – Equidad. lunes 5.30 pm.

Pasto – Caldas. lunes 7.30 pm.

Fútbol Internacional

España

Valencia( Jeison Murillo ) – Leganes. sabado 7.00 am.

Alaves ( Daniel Torres ) – Español. sabado 12.30 pm.

Barcelona – Sevilla ( Luis F Muriel ). sabado 1.45 pm.

Levante ( Jeferson Lerma ) – Girona ( Bernardo Espinoza, Johan Mojica ). domingo 6.00 am.

Villarreal( Caroos Bacca ) – Malaga. domingo 12.30 pm.

Real Madrid – Las Palmas. domingo 2.45 pm.



Italia

Genoa – Sampdoria( Duvan Zapata ) .sabado 1.45 pm.

Fiorentina( Carlos Sanchez ) – Roma. domingo 9.00 pm.

Juventus ( Juan G Cuadrado ) – Benevento. domingo 9.00 am.

Sasuolo – Milan ( Cristian Zapata ).domingo 2.45 pm.

Alemania

Borussia – Bayern. sabado 12.30 pm

Colonia – Hoffenheim. domingo 9.30 pm.

Argentina

River Plate ( Santos Borre ) – Boca Juniors ( Barrios,Fabra Cardona ). domingo 4.05 pm.

Atletismo

Este domingo se llevará a cabao la carrera Cartagena 10 k del caribe, con la presencia de los mejores fondistas colombianos.