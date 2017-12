Esta es la agenda deportiva para este fin de semana

La final del fútbol colombiano entre Santa Fe y Millonarios y la final del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Gremio, son los dos eventos deportivos más importantes del fin de semana.

Fútbol Colombiano

Santa Fe – Millonarios: Partido final de la Liga Águila. Domingo 7.00 pm.

Fútbol Internacional

Al Jazira – Pachuca. Partido por el tercer y cuarto lugar Mundial de Clubes. sábado 9:00 am.

Final del Mundial de clubes entre Real Madrid y Gremio de Porto Alegre. sábado 12 m.

España

Eibar – Valencia. sabado 12.00 pm.

Girona ( Johan Mojica ) – Getafe. domingo 600 am.

Celta de Vigo – Villarreal .omingo 10:30 am.

Barcelona – D Coruña . domingo 2:45 pm.

Malaga – Real Betis Juan J Narvaez ). lunes 3:00 pm.

Italia

Verona – Milan (Cristian Zapata) 9. domingo 6.30 am.

Fiorentina (Carlos Sanchez ), – Genoa. domingo 9:00 am.

Sampdoria (Duvan Zapata ) – Sasuolo. domingo 9:00 am.

Alemania

Colonia ( John Cordoba )- Wolsburgo. sabado 9:30 am.

Stuttgart- Bayern ( James Rodríguez ). Domingo 9:30 am.