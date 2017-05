Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

El Giro de Italia, la jornada del fútbol europeo y la fecha 18 de la Liga colombiana son los eventos más importantes este fin de semana.

Fútbol Internacional



Italia

Fiorentina (Carlos Sánchez) – Lazio. Sábado 11 am.

Atalanta – Milan (Carlos Bacca, Cristian Zapata). Sábado 1.45 pm.

Inter ( Jeison Murillo ) – Sassuolo. Domingo 5.30 am.

Sampdoria ( Luis F Muriel ) – chievo. Domingo 8.00 am.

Crotone – Udinese. Domingo 8.00 am.

Roma – Juventus. Domingo 1.45 pm.



España

Osasuna – Granada (Adrian Ramos). Sábado 11.30 am.

Alaves (Daniel Torres) – Celta de Vigo. Domingo 9.00 am.

Las Palmas – Barcelona. Domingo 1.00 pm.

Villarreal (Santos Borre) – Deportivo de la Coruña. Domingo 1.00 pm.

Real Madrid (James Rodríguez) – Sevilla. Domingo 1.00 pm.

Francia

Mónaco – Lille. Domingo 1.00 pm.

Saint Etienne – PSG. Domingo 1.00 pm.

Fútbol Colombiano

Once Caldas – Huila. Viernes 8.00 pm.

Tulua – Envigado. Sábado 3.00 pm.

Patriotas – Nacional. Sábado 5.00 pm.

Santa Fe- Jaguares. Sábado 6.00 pm.

Medellin – America. Sábado 7.00m pm.

Pasto – Tolima. Domingo 2.00 pm.

Rionegro – Junior. Domingo 4.00 pm.

Tigre – Millonarios. Domingo 5.15 pm.

Bucaramanga – Equidad. Domingo 6.00 pm.

Cali – Alianza. Domingo 8.00 pm.

Ciclismo

Este fin de semana se correrán las etapas octava y novena del Giro de Italia donde volverá a aparecer la montaña y se espera un buen trabajo de Nairo Quintana.

Sábado: Molfetta – Peschisi. 189 km.

Domingo: Montenero di Bisaccia, 139 km.

Automovilismo

El circuito de Cataluña en España será la sede este fin de semana de la quinta válida del mundial de la fórmula 1, que comanda el alemán Sebastián Vettel.